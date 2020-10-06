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Россельхознадзор: в Башкирии продолжается борьба с «ядовитым пришельцем»

Борщевик Сосновского захватил огромную территорию в Краснокамском районе
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Россельхозе Башкирии рассказали, как проводится борьба с опасным и ядовитым растением – борщевиком Сосновского, которого часто называют «ядовитым пришельцем». Уничтожение этого сорняка – задача непростая, его не берут ни засуха, ни вредители, и даже специальные средства иногда оказываются бессильными против громадных зонтиков, оставляющих ожоги на коже человека и даже могущих стать причиной слепоты.

- В ходе планового осмотра земельных участков на территории сельского поселения Раздольевский Краснокамского района инспекторами выявлено сплошное произрастание борщевика на площади 3000-5000 квадратных метров. Выдано предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства, - добавили в пресс-службе ведомства.

В Управлении Россельхознадзора республики напоминают, что владельцы земельных участков, которые не борются с порослью опасного растения, могут получить административный штраф, поэтому прополкой стоит заниматься вовремя.