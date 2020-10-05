В Башкирии аноним угрожал заминировать здание банка и медцентра

Сейчас шутника-анонима разыскивают полицейские

В минувшую пятницу в селе Месягутово Дуванского района проходила эвакуация двухэтажного здания, в котором расположились медцентр и отделение банка. Как сообщил собственный источник «Комсомолки», все дело в анонимной угрозе. Некий мужчина позвонил и сообщил, что в здании находится взрывчатка, и через час прогремит взрыв. Конечно, угроза оказалась ложной, однако в целях было решено эвакуировать 22 человека – 11 сотрудников и 11 посетителей. Само здание и прилегающую территорию тщательно обследовали сотрудники правоохранительных органов, но никаких следов взрывчатки или каких-либо подозрительных предметов не было обнаружено.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». С места происшествия изъята аудиозапись звонка, - уточнил собеседник.