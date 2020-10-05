В Башкирии координационный совет защитников Куштау объявил о самороспуске

Ранее активисты встречались с главой республики и выставляли требования по защите шихана Куштау

Вчера, 4 октября, в деревне Урняк прошло заключительное собрание координационного совета защитников Куштау. В своих социальных сетях экоактивисты выступили с заявлением о том, что сам совет был перепрофилирован и переименован в Рабочую группу.

- В связи с сокращением количества задач, непосредственно привязанных к горе Куштау, на очередном собрании совета решение о необходимости сокращения численного состава участников было принято единогласно. Решено оставить небольшую рабочую действующую группу из аксакалов и местных жителей, - заявили в соцсетях защитники Куштау.

Как отмечается в сообщении, большая часть бывших участников координационного совета заявила о намерении вступить в ряды другой организации, которая будет работать в «экологическом русле». Председатель совета Рамис Теляпкулов также заявил о выходе из его состава в связи с переходом в «более широкую организацию».

Напомним, координационный совет защитников Куштау появился в конце августа этого года. Тогда в ходе протестов против промышленной разработки горы к протестующим приехал глава Башкирии Радий Хабиров и пригласил их на переговоры в Белый дом в Уфе. «КП-Уфа» подробно описывала те события, как и саму рекордно короткую встречу экоактивистов с руководителем региона.

По итогам той встречи активистам удалось добиться присвоения шихану Куштау статуса особо охраняемой территории.