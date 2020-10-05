В Уфе волонтеры спасли женщину, которую сын силой утащил жить в лес

Фото: соцсети

Уфимские волонтеры, которые ведут в Инстаграм страничку от имени бабушки Антонины Гиргорьевны, рассказали о жуткой истории, произошедшей накануне в башкирской столице. Все началось с видеоролика на странице популярного автомобильного сообщества. На кадрах видно, как мужчина тащит волоком по земле пожилую женщину. Этот пост в соцсетях вызвал бурную реакцию горожан.

Вскоре выяснилось, что молодой человек сбежал из городской квартиры в лес и вывез туда свою пожилую маму. По словам волонтеров, он не в себе – около пяти или шести дней назад, после смерти отца, мужчина собрал вещи и скрылся в лесной чаще. Известно, что странного уфимца зовут Саша и что он избегает плановое лечение от психического расстройства.

- Нам удалось расположить Сашу к себе, мы договорись что сейчас отвезём его маму домой, так как в лесу очень холодно. Он отправился собирать ее вещи, в этот момент мы вызвали скорую и полицию. Сотрудники скорой совместно с полицейскими еле вынесли маму Саши из леса. Женщина очень крупная, сама ходить не может (сломана нога), - пишут волонтеры у себя в социальных сетях.

Как выяснилось, молодой человек пустился в бега, как только увидел мигалки скорой помощи. Пожилую женщину доставили домой, и оказали ей помощь.

- Ночь, Светлана (мама Саши), провела в своей квартире одна. Сегодня я ей звонила, говорит все хорошо, попросила пополнить счёт ее телефона и принести покушать. Сын приходил утром, но сейчас куда-то ушёл. Конечно же в эту квартиру без полиции мы больше не пойдём. Саша опасен для общества, - пишут волонтеры.