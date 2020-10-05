«Уфа» подтвердила уход Неделчару в афинский AEK Фото: Рустем АХУНОВ

Румынский защитник Йонуц Неделчару продолжит карьеру в афинском AEK.

Напомним, что информацию о скором переходе игрока в другой клуб после матча с «Ротором» сообщил главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Наставник уфимского клуба решил не рисковать и не заявлял Неделчару в основной состав.

По данным портала Sport24, «Уфа» за игрока получила порядка 500 тысяч евро. Примечательно, что на переходе Неделчару в AEK настоял лично главный тренер Массимо Каррера, который ранее возглавлял «Спартак».

Глава попечительского фонда «Уфы» Ростислав Мурзагулов объяснил, что из-за пандемии коронавируса защитник потерял возможность постоянно видеть свою семью – в команде решили не препятствовать его уходу.

Всего Неделчару отыграл за «Уфу» 75 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.