В Башкирии спасенный от голодной смерти медведь обрел новый дом

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Накануне на всю Башкирию прогремела история с истощенным, умирающим от голода медведем в клетке. Косолапого совершенно случайно обнаружили грибники близ села Новогеоргиевка Ишимбайского района республики. По словам местных жителей, животное когда-то выступало в цирке, а сейчас оказалось никому не нужным. В клетке он находился вместе с другим медведем, который так и не дождался помощи от двуногих – он скончался от голода.

Тревогу еще в прошлую пятницу забили зоозащитники. Вскоре выяснилось, что они написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Сегодня, 5 октября, стало известно, что история близка к благополучному завершению – медведь получил новое место жительства.

- Медведь, судьба которого обсуждалась в последние дни громко, обсуждалась во всех соцсетях, определена. Теперь его новое место жительства в КФХ «Идиятуллина Х.С». Наша дальнейшая задача, заботится о нем, создавая хорошие условия для его проживания и кормления. И он далеко не первый медведь, который приехал сюда на содержание, в таком печальном состоянии, - написал у себя на странице в Инстаграм сам фермер Хасан Идиятуллин.