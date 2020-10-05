Погибшим на дорогой иномарке в Башкирии оказался иностранец

Погибшим оказался Сирожиддин К., который проживал в Магнитогорске.

Стала известна личность молодого мужчины, который погиб в аварии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк 4 октября. Как ранее сообщала «КП – Уфа», ДТП произошло после полуночи – на темной трассе «Мерседес Бенц S350» под управлением 27-летнего мужчины слетел в кювет. Удар был такой силы, что автомобилист погиб на месте ДТП, также в аварии пострадал его пассажир, 32-летний мужчина.

Погибшим оказался Сирожиддин К., который проживал в Магнитогорске. Сам он являлся гражданином Таджикистана, который приехал на заработки. Как сообщил источник, у него имелся патент на работу, срок которого истекал в декабре текущего года. пока неизвестно, был ли молодой пьян. Чтобы узнать это, назначено химико-токсикологическое исследование.