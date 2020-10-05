В Уфе минувшая ночь оказалась самой холодной за многие десятилетия

!no_title Фото: Андрей ТАНАЕВ

Специалисты Башгидрометцентра сообщают, что минувшая ночь в Уфе стала самой холодной с 1938 года. Как отмечают синоптики, поздно ночью, 5 октября, на метеостанции «Уфа-Дема» зафиксирована температура воздуха минус 4,9 градусов Цельсия. 82 года назад абсолютный минимум температуры был зафиксирован в районе -4,5°С.

Как рассказали в Башгидрометцентре, на метеопосту «Уфа-ГМЦ», что на улице Зорге, 25/2, столбики термометров ночью показали -0,8 градусов, а на метеостанции «Уфа-Аэропорт» минус 4,8 градуса. Метеорологи также отмечают снижение температуры воздуха по республике в пределах от -1 до -10 градусов. Самая низкая температура зафиксирована на метеостанции «Емаши» в Белокатайском районе Башкирии. Там столбик термометра опустился до -10°С.