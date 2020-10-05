В Башкирии осудили бывшего полицейского, продававшего данные об умерших ритуальщикам

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в Стерлитамаке суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции. Его признали виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным прокуратуры Башкирии, экс-полицейский продавал данные об умерших людях представителям салона ритуальных услуг.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, мужчина занимался продажей данных с августа 2016 по сентябрь 2017 года. За это время ему удалось заработать 61 тысячу рублей. Информацией он торговал при помощи своего знакомого.

История с незаконным бизнесом для сотрудника МВД по Башкирии закончилась увольнением и приговором суда. Мужчине дал два года условно с испытательным сроком на два года. Также ему в ближайшие два года нельзя служить в правоохранительных органах.

В республиканской прокуратуре отмечают, что свою вину мужчина так и не признал.