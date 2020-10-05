Следком по Башкирии выясняет обстоятельства пожара, где погибла семья с пятилетним ребенком

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел двоих взрослых и пятилетней девочки после пожара в частном доме в поселке Лебяжий в Уфимском районе республики. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ночь на 5 октября в пожаре погибла 38-летняя мать, 44-летний отец и их дочка. Бабушка ребенка успела спастись.

На данный момент на место происшествия прибыли следователи-криминалисты, сотрудники полиции, дознаватель МЧС, а также руководитель территориального следственного отдела следкома по Башкирии. Сейчас сыщики опрашивают очевидцев пожара из числа соседей семьи, проводят экспертизы и устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии.

- Ход расследования уголовного дела взят на контроль в следственном управлении республики, - заявили в пресс-службе следкома по Башкирии.