Глава Башкирии изменил указ о режиме повышенной готовности по коронавирусу: что изменилось

!no_title Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе, 2 октября, глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в собственный указ о повышенной готовности к ЧС в связи с распространением коронавируса. Документ появился на официальном портале правовой информации республики.

Согласно документу, теперь всем жителям старше 65 лет и старше рекомендовано отправиться на самоизоляцию и по возможности не выходить из дома. К тому же, власти предложили всем людям старшего поколения привиться от гриппа.

Еще одно изменение в указе касается работодателей. Им власти также рекомендуют привить от гриппа сотрудников из группы риска.

В этой же редакции указа главы Башкирии прописано, что агентство по печати и СМИ, совместно с Минздравом республики и телекомпании ГУТ ТРК «Башкортостан» необходимо снять и выпустить видеоролики о признаках и симптомах вирусных заболеваний, в том числе ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.