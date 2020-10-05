Глава Башкирии рассказал о своей неудаче

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 5 октября, во время оперативного совещание в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров вновь поделился историей из своего прошлого. Он вспомнил о неудаче в Красногорске, где ему не удалось «раскачать историю» - организовать массовое появление новых частных детских садов. Об этом он рассказал после доклада министр образования республики Айбулата Хайжина.

- Я когда главой Красногорска был, я пытался эту ситуацию раскачать. Там я не смог, честно слово. Не получилось у меня. А вот здесь, получается, - подчеркнул глава региона.

По словам докладчика, в Башкирии на сегодняшний день 10 тысяч детей получили сертификаты в частные детские сады.