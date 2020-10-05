В Башкирии мужчина насмерть сбил 36-летнего пешехода

Со слов водителя, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

Вечером 4 октября в Баймакском районе Башкирии на 111 км автодороги Магнитогорск-Ира произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Как сообщили в ГИБДД республики, 36-летний житель Сибая за рулем «Волги» сбил 36-летнего пешехода. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Со слов водителя, он внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

Всего за минувшие сутки в республике произошло семь серьезных автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 10 пострадали. Сотрудники ГИБДД выявили 2300 нарушений ПДД, задержали 65 нетрезвых водителей.