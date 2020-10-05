Хабиров послал чиновников Башкирии «ездить по районам с папочками»

Хабиров отправил чиновников из Башкирии «ездить по районам с папочками»

Радий Хабиров отправил чиновников министерства образования Башкирии работать со школами в районах.

- Не вижу нужды министерству образования сидеть по кабинетам. Взяли папочки, сели в машины и поехали по районам – кто на север, кто на юго-восток и так далее, - распорядился Хабиров.

Делать он это предложил для того, чтобы чиновники обменивались опытом работы учебных заведений в период пандемии даже в самых отдаленных районах Башкирии.

- Конечно, пусть еще смотрят за соблюдением масочного режима. Мы дали хороший толчок через медицинских инспекторов, надо чтобы эту работу продолжили, - добавил глава Башкирии.