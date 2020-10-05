Радий Хабиров прокомментировал случай с больными коронавирусом в школах

Также Хабиров отметил, что каникулы никуда передвигать не нужно, можно лишь на 2-3 дня увеличить каникулы, чтобы дети чуть подольше отдохнули.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о ситуации с больными коронавирусом в школах.

- У нас с 1 сентября работают школы. Количество заболевших в школах – оно является, употреблю это слово, мизерным по соотношению количества учащихся и учителей. Поэтому если все-таки образование наше продолжит ответственно за свое здоровье, здоровье коллег и детей, наши школы так и продолжат свою работу, - заявил глава.

Также Хабиров отметил, что каникулы никуда передвигать не нужно, можно лишь на 2-3 дня увеличить их, чтобы дети чуть подольше отдохнули.