Стало известно, где в Башкирии построят еще один инфекционный госпиталь

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Власти Башкирии обсудили строительство нового инфекционного ковид-госпиталя. Опыт первого госпиталя в Зубово под Уфой оказался успешным, и для того, чтобы все население республики, особенно ее южная часть, своевременно могло получить необходимую помощь, власти приняли решение о строительстве второго госпиталя и уже обсудили место, где будет располагаться стройка.

- Мы изучили нашу республику, где лучше построить еще один инфекционный госпиталь и пришли к выводу, что по количеству населения по необходимому количеству врачей и медперсонала это может быть только Стерлитамак. Поэтому следующий инфекционный центр, если и строить, то только в этом городе, - сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

При этом власти подчеркивают, что от прошлого госпиталя будет взята только архитектурная идея, сам же новый госпиталь будет оснащен новыми технологиями, появятся новые медицинские направления.

Радий Хабиров подчеркнул, что строительство и ввод нового госпиталя должно состояться как можно быстрее, потому что заболеваемость ковидом продолжает расти, и при этом необходимо разгрузить профильные больницы.