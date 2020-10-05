Глава Башкирии разрешил проводить празднование Дня республики на улицах

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 5 октября, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, глава региона Радий Хабиров рассказал, как будут проходить праздничные мероприятия. В предстоящее воскресенье, 11 октября, в Башкирии отмечается День республики.

- С учетом эпидемиологической ситуации мы уходим от больших мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях. Там существует норма – не более 50 человек, - подчеркнул глава Башкирии.

По словам Хабирова, праздничные мероприятия пройдут на улице, но при условии соблюдения масочного режима.

- У нас и гостей много предполагается, приедут, и министры федеральные приезжают. Эта неделя будет очень важная, очень значимая, - отметил Радий Хабиров.