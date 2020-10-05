В Уфе больницу №5 перепрофилируют в ковид-госпиталь

Отметим, что сегодня количество заболевших ковидом увеличилось на 46.

На оперативном совещании в правительстве республики 5 октября глава минздрава заявил о том, что больницу №5, что находится на улице Пархоменко в Уфе, перепрофилируют в ковидный госпиталь. Такие меры принимаются из-за большого количества заболевших.

- Из-за нарастания количества заболевших мы вынуждены перепрофилировать больницу для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, - заявил Максим Забелин.

Также чиновник отметил, что повысилась смертность из-за того, что многие не могли попасть в больницы и получить медпомощь по традиционным направлением.

Отметим, что сегодня количество заболевших ковидом увеличилось на 46.