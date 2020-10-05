Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 9 тысяч человек

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Число заболевших коронавирусом в Башкирии продолжается увеличиваться и уже достигло 9 тысяч человек. Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на очередном оперативном совещании в правительстве республики, за сутки было зарегистрировано 46 новых случаев инфицирования, а за прошлую неделю – 330. Таким образом, коэффициент распространения заболеваемости в регионе сейчас составляет 1, а темп прироста – 0,5.

- На стационарном лечении сейчас находятся 84 пациента, в палате интенсивной терапии сейчас пятеро, - уточнили в региональном Минздраве. – При этом 92 процента заболевших выписано, за прошлую неделю – 130 человек.