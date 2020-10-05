Жители Башкирии отдохнут три дня в честь Дня республики

Фото: Михаил Фролов

В октябре 2020 года жители Башкирии отдохнут три дня подряд. День республики в этом году приходится на воскресенье, 11 октября. При пятидневной рабочей неделе выходными будут 10, 11 и 12 октября. Таким образом дополнительный выходной выпадет на понедельник.

День республики в этом году планируют провести масштабно. Напомним, власти анонсировали два салюта в Уфе. Один собственно в честь Дня республики, а второй в честь Дня города – власти перенесли его с 12 июня.

Один салют прогремит на площади Ленина на горсовете, а второй – в парке Первомайский. Власти Уфы обещают в этот день провести праздничный концерт и ярмарки.