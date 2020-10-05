Радий Хабиров поздравил учителей с профессиональным днем

Хабиров отметил, что в период коронавируса учителя справились со своей задачей на высшем уровне.

5 октября в понедельник глава Башкирии начал оперативное совещание в правительстве республики поздравлений. Радий Хабиров выразил благодарность учителям в их профессиональный день. Глава назвал их профессию важной и нужной.

- Сегодня большой праздник у нас в стране, свой профессиональный праздник, День учителя, отмечает большая армия учителей. И, конечно, мы все сегодня поздравляем людей, которые посвятили свою жизнь очень нужной и очень важной профессии. Желаем и здоровья, и благополучия, и хорошей работы. Я учителям особые слова благодарности хочу сказать в этот непростой период, начиная с весны, как мы с вами боремся с коронавирусом, - сказал глава.

Хабиров отметил, что в этот период учителя справились со своей задачей на высшем уровне.