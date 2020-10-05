Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Радий Хабиров объяснил, почему назначил Радика Юльякшина своим помощником

Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Радий Хабиров объяснил, почему назначил Радика Юльякшина своим помощником

Радий Хабиров объяснил, почему назначил Радика Юльякшина своим помощником

Радий Хабиров назначил Радика Юльякшина своим советником по вопросам культуры.

Неожиданное для всех решение Радий Хабиров озвучил во время оперативного совещания в правительстве Башкирии. Он объяснил, почему доверил молодому артисту такую должность, пускай и на общественных началах.

- Он очень много делает для пропаганды башкирской культуры в молодежной среде. Он и сейчас очень нам помогает. Очень популярный молодой человек, - рассказал Хабиров.

Напомним, что ранее Радик Юльякшин получил звание заслуженного артиста Башкирии.