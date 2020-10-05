Радий Хабиров объяснил, почему назначил Радика Юльякшина своим помощником

Радий Хабиров назначил Радика Юльякшина своим советником по вопросам культуры.

Неожиданное для всех решение Радий Хабиров озвучил во время оперативного совещания в правительстве Башкирии. Он объяснил, почему доверил молодому артисту такую должность, пускай и на общественных началах.

- Он очень много делает для пропаганды башкирской культуры в молодежной среде. Он и сейчас очень нам помогает. Очень популярный молодой человек, - рассказал Хабиров.

Напомним, что ранее Радик Юльякшин получил звание заслуженного артиста Башкирии.