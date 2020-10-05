В Башкирии вступил в силу закон о строительном «тихом часе»

Фото: Рустем Ахунов

С сегодняшнего дня, 5 октября, в Башкирии вступил в силу закон о «тихом часе». Теперь в республике нельзя проводить ремонт в многоквартирных домах и общежитиях с 13 до 15 часов. Проще говоря, шумным соседям придется прервать ремонт, иначе их оштрафуют. Депутаты Курултая установили также суммы штрафов за нарушение закона.

Так, обычных граждан за шум в дневное время оштрафуют на тысячу или две. А если шуметь будет организация, то ее отштрафуют на сумму от 10 до 15 тысяч рублей.

- Мы рассчитываем, что жители республики сознательно отнесутся к установленным правилам и до штрафов дело не дойдет, - прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

Председатель башкирского парламента подчеркнул, что этот закон – один из самых резонансных, принятых Курултаем за последнее время.

- С просьбой принять его к нам обращались избиратели, в основном родители малолетних детей, дневному сну которых мешают строительные работы, - заявил Толкачев.