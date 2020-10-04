Завтра в Башкирии местами похолодает до -8 градусов

. В Уфе, в свою очередь, ночью ожидается 0 градусов, днем +8.

Завтра, 5 октября, в Башкирии довольно серьезно похолодает. Как сообщили в Башгидромете, в некоторых районах ночью температура воздуха опустится до -8 градусов.

Осадков не ожидается, ветер будет дуть северный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +1,-4 градуса, местами -8, днем +6,+11 градусов. В Уфе, в свою очередь, ночью ожидается 0 градусов, днем +8. Погода будет солнечной, без осадков.

Напомним, что ранее метеорологи сообщили, что на территории Башкирии в октябре 2020 года среднемесячнаятемпература воздуха ожидается в пределах +4,+5, что на 1,5 градуса выше нормы. Количество осадков предполагается около и меньше среднемноголетних значений.