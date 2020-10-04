Пропавший в Башкирии 19-летний парень найден мертвым

Что произошло с парнем, и что стало причиной его смерти не уточняется.

Спустя месяц в Башкирии прекратили поиски 19-летнего Артура Галиуллина из Белебея. Как сообщает «Горобзор.ру», накануну молодого парня нашли мертвым.

- Нашли Артура, он в морге, в городе. Сейчас позвонили. Завтра велели одеть его и сразу на кладбище. Пока ничего толком не знаем, - передает издание слова родственников.

Напомним, что Артур вышел из дома 1 сентября в районе 8 утра и пропал. К сожалению, больше он на связь так и не вышел. Что произошло с парнем, и что стало причиной его смерти не уточняется.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Артура.