В Башкирии на сайте объявлений продают здание церкви за 60 млн рублей

Продавец также отмечает, что здание подключено к централизованному отопление, электроснабжению, водоснабжению и канализации.

На популярном сайте объявлений продается здание церкви, которое находится в Советском районе Стерлитамака. Объект с прилегающим земельным участком выставлен на продажу за 59 900 000 рублей. Территория огорожена, на ней имеются беседка, плодово-ягодные насаждения и газон. Продавец также отмечает, что здание подключено к централизованному отопление, электроснабжению, водоснабжению и канализации.

- Здание 2х-этажное с цоколем. Два входа с улиц Халтурина и Сакко и Ванцетти. Здание включает в себя нежилую площадь и две трехкомнатные жилые квартиры, теплый гараж на 2 машины со смотровой ямой, - написал автор.

Также он отметил, что торг уместен.