В Стерлитамаке подростков застали за взрослым занятием

Девушке и вовсе стало плохо после употребленного

Накануне в Стерлитамаке местный житель наткнулся на ужасную картину – во дворе одного из домов он увидел толпу подростков, которые вели себя непристойно.

Мужчина подъехал поближе и обратил внимание, что дети, 15 и 16 лет на вид, находятся в состоянии алкогольного опьянения. На замечания они не реагировали, продолжали кричать и веселиться. А девушке и вовсе стало плохо после употребленного. Горожанин снял детей на видео и выложил в соцсети, надеясь, что родители узнают своих детей и обратят на них внимание.

Комментаторы отметили, что «жизнь одна, пусть делают, что хотят» и посоветовали автору поста следить за собой.