В Башкирии детей застукали за опасным занятием

Ребята, со слов автора, сидели на детской площадке во дворе дома и баловались спичками.

В Сибае накануне местный житель заметил, что дети в песочнице занимаются опасным занятием. Ребята, со слов автора, сидели на детской площадке во дворе дома и баловались спичками.

- Чьи дети сидят и жгут на песочнице, заберите спички, куда родители смотрят, - написал бдительный гражданин и выложил фото детей в социальных сетях.

Комментаторы разделились на два лагеря – кто-то осудил автора и порекомендовал следить за своими детьми, а кто-то посоветовал в следующий раз подойти к мальчишкам напрямую и сделать замечание.