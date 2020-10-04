Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, начато расследование.

В Туймазинском районе в следственный отдел доставили 67-летнего жителя села Серафимовский по подозрению в растлении несовершеннолетней.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», в августе 2020 года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки, внучки своей сожительницы. Что именно пенсионер сделал со школьницей, и как обнаружилась правда, не уточняется.

Известно, что он сейчас задержан, даны признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, начато расследование.