В Башкирии спасатели отыскали мужчину, который ушел за грибами и не вернулся

Обязательно перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой, не посещайте незнакомые места в одиночку и зарядите перед прохождением маршрута телефон.

Вечером 3 октября спасателям поступило сообщение, что в Благовещенском районе около деревни Александровка в лесу пропал мужчина. Оказалось, что мужчина ушел за грибами не вернулся.

На его поиски выдвинулись спасатели, которые отыскали грибника. Мужчина был найден живым.

Спасатели напоминают о правилах безопасности в лесу. Обязательно перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой, не посещайте незнакомые места в одиночку и зарядите перед прохождением маршрута телефон.