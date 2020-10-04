Солдат-срочник из Башкирии найден мертвым в читинском дисбате

В данный момент по факту смерти солдата проводится проверка.

24 сентября в читинском дисбате нашли мертвым солдата-срочника из Башкирии, сообщает «Блокнот». О ЧП стало известно только на днях. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

Он был призван в армию из Буздякского района республики. До трагедии солдат отслужил четыре месяца, в дальнейшем он планировал остаться на службе по контракту, и, по одной из версий, собирал для этого документы.

В данный момент по факту смерти солдата проводится проверка. Молодого человека похоронили 1 октября на родине.