В Уфе сегодня простились с умершей журналисткой Галиной Заводниковой

Талантливая журналистка ушла после болезни

В столице Башкирии в последний путь проводили 35-летнюю Галину Заводникову, корреспондента ГТРК «Башкортостан», которая накануне скоропостижно скончалась. Прощание произошло в Сипайлово, проводить Галину в последний путь пришли сотни людей – близкие, друзья и коллеги.

Напомним, что Галины не стало 2 октября – талантливая журналистка ушла после болезни, сообщили в ГТРК «Башкортостан». 9 сентября она отметила свое 35-летие.

- Культура — самая большая её страсть за всё время работы журналиста. Но чаще всего работать приходилось «в поле». Когда зачастую нет времени просто поесть, а поспать удается только в дороге. Люди неподготовленные такой ритм не выдерживают, уходят из профессии. Галя не раз рисковала жизнью. В числе первых, вместе с медиками оказалась в «красной зоне» ковидных госпиталей. И бывала там не раз, - рассказали о Галине коллеги-телевизионщики.