В горах Башкирии заблудились 13 человек, девять из них дети

В Госкомитете еще раз напомнили туристам, что необходимо регистрировать свой маршрут для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода.

В Белорецком районе Башкирии в горах накануне заблудились 9 школьников и четверо взрослых. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Известно, что туристы отправились проводить золотую осень на вершину горы Арвякрязь. На обратном пути сошли с тропы и заблудились.

В ведомстве отметили, что взрослые себя повели очень грамотно – не стали искать дорогу сами глубокой ночью, а остановили группу, развели костер, приготовили покушать и ждали спасателей. Поскольку группа смогла скинуть координаты своего местонахождения, то поиски не составили труда. Вся участники похода находились в удовлетворительном состоянии.

В Госкомитете еще раз напомнили туристам, что необходимо регистрировать свой маршрут для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода.