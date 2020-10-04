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В Уфе закрыли два рынка из-за нарушения масочного режима

В павильонах у сотрудников не было ни масок, ни перчаток
Эльвина АПАРИНА
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Во время проверки были выявлены такие нарушения, как – несоблюдение социальной дистанции между посетителями, отсутствие в павильонах дезинфицирующих средств и масок с перчатками у сотрудников.

Во время проверки были выявлены такие нарушения, как – несоблюдение социальной дистанции между посетителями, отсутствие в павильонах дезинфицирующих средств и масок с перчатками у сотрудников.

В столице Башкирии приостановлена деятельность двух торгово-сервисных комплексов – «Красинский» и «Купец». Им разрешат снова открыть свои двери после устранения нарушений.

Как сообщили в Госкомторговле, во время проверки были выявлены такие нарушения, как – несоблюдение социальной дистанции между посетителями, отсутствие в павильонах дезинфицирующих средств и масок с перчатками у сотрудников.

- Проверки проходят на всех объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. С начала масочного режима по 2 октября проведены проверки в отношении 52 285 организаций, в которых выявлено 465 нарушений, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что масочный режим в Башкирии действует с 4 мая.