В Башкирии опрокинулся «Мерседес», водитель погиб

Удар был такой силы, что водитель получил слишком серьезные травмы и погиб на месте ДТП.

3 октября на трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Белорецком районе произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД по РБ, на 207 километре автодороги 27-летний водитель «Мерседес-Бенц С350» на повороте вылетел в кювет и опрокинулся.

Удар был такой силы, что водитель получил слишком серьезные травмы и погиб на месте ДТП. Также с ним в машине находился товарищ, который выжил, его госпитализировали в больницу.

В настоящее время по факту аварии начато разбирательство. Что стало причиной смертельного ДТП, предстоит выяснить.