В Уфе разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку

В день своего исчезновения она была одета в серую толстовку с капюшоном, светло-бежевые брюки в черную клетку, черные замшевые кроссовки.

В столице Башкирии волонтеры ищут 14-летнюю Диану Хафизову, которая пропала 2 октября. Известно, что девочка вышла из дома и обратно не вернулась. В каком районе - не уточняется. Приметы: рост 170 см., худощавое телосложение, волосы черные длинные, глаза карие.

В день своего исчезновения она была одета в серую толстовку с капюшоном, светло-бежевые брюки в черную клетку, черные замшевые кроссовки.

Если вам известно о ее местонахождении, сообщите в полицию или волонтерам по телефону 8-927-969-89-19.