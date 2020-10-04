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Общество

«Папе оказался не нужен»: в Уфе женщина, родившая первенца, попала в тяжелую ситуацию

На помощь роженице пришли волонтеры
Эльвина АПАРИНА
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Роды были тяжелыми, но сейчас ни маме, ни ребенку ничего не угрожает

Роды были тяжелыми, но сейчас ни маме, ни ребенку ничего не угрожает

В Уфе волонтеры БФ «Два крыла» рассказали непростую историю об уфимке, которая вместе с первенцем оказалась не нужна своему супругу.

Женщина-сирота родила три дня назад долгожданного первенца, девочку, но вместо поздравлений от возлюбленного, узнала, что ни она, ни ребенок мужчине не нужны.

- Девушка очень хорошая, трудолюбивая, работала до последнего дня беременности, но роды оказались тяжелыми, несколько дней мучений, окончившиеся в итоге кесаревым сечением. Сейчас уже маме и малышке ничего не угрожает, пока что они в роддоме, но скоро выпишут, и начнется сложный период: пособия по рождению в один день не получишь, плюс у самой подопечной пока тяжелое состояние, и работать как минимум первый месяц-два она не сможет, - рассказали в фонде.

Сейчас женщине и малышке собирают помощь – кто-то передает вещи, кто-то отправляет деньги. Если и вы желаете помочь, свяжитесь с волонтерами по этой ссылке.