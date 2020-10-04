У троих детей в Уфе обнаружили ВИЧ

Что касается данных на 30 сентября 2020 года, на учете с ВИЧ-инфекцией в Башкирии состоят 232 ребёнка в возрасте до 15 лет.

В столице Башкирии медики выявили ВИЧ у троих несовершеннолетних. Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на данные РЦПБ со СПИДом и ИЗ.

Известно, что все трое – подростки 15-17 лет, инфекцию у них выявили в июле-сентябре.

Также известно, что всего в республике за год диагноз «ВИЧ» поставили пяти детям до 15 лет и четырем подросткам 15-17 лет.

Что касается данных на 30 сентября 2020 года, на учете с ВИЧ-инфекцией в Башкирии состоят 232 ребёнка в возрасте до 15 лет. Большая часть из них (220 человек) заразились во время беременности матери, трое через иглу, двое – через грудное вскармливание, еще у двоих способ заражения не установлен. В отношении пяти детей ведется эпидрасследование.