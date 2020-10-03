В Уфе девочка выпала из окна дома

В Уфе трехлетняя девочка выпала из окна третьем этаже.

В уфимском Управлении гражданской защиты сообщили, что инцидент с ребенком произошел в Калининском районе на улице Апрельской. Остается неизвестным, из-за чего девочка осталась одна у открытого окна. Спасатели сообщили, что на оконной раме была установлена москитная сетка – возможно, что ребенок попросту не понимал, что на нее нельзя облокачиваться. После падения девочка выжила, но ей потребовалась помощь медиков.

В Управлении еще раз напомнили родителям, что нельзя оставлять детей одних в комнате с открытым окном. Падения даже с высоты первого этажа может быть роковым.