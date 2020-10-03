В Минобре Башкирии прокомментировали информацию о переходе на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минобре Башкирии назвали фейком сообщения о переходе школьников республики на дистанционное обучения.

Началось все с того, что в чатах и мессенджерах жителей Башкирии все чаще начали появляться сообщения о том, что школьники республики вот-вот перейдут на дистанционное обучение. Обеспокоенные родители начали распространять информацию, которая оказалась непроверенной. Вскоре ситуацию прокомментировали в Минобре республики.

Чиновники объяснили, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в школах Башкирии остается «достаточно стабильной». Соответственно, нет никаких предпосылок к тому, что переводить ребят на дистанционное обучение.

Также в министерстве напомнили, что 26 октября по 4 ноября у большей части школьников начнутся продленные осенние каникулы.