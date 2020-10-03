Вадим Евсеев намекнул на трансфер Неделчару Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев высказался об отсутствии Неделчару в стартовом составе матча против «Ротора».

Напомним, что ранее в спортивных СМИ появлялись новости о том, что румынским защитником активно интересуются иностранные клубы. В частности, появилась информация об интересе итальянской «Ромы». После ничьи с «Ротором» Вадим Евсеев дал необычное объяснение отсутствию Неделчару в стартовом составе. Как оказалось, это связано с возможным трансфером защитника.

- Много ходило разговоров о том, что Неделчару может покинуть нас. Может быть и он скоро нас покинет, - рассказал Евсеев во время послематчевой пресс-конференции.