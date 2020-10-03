«Уфа» не смогла обыграть «Ротор» на домашнем поле Фото: ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» вничью сыграл с «Ротором» из Волгограда на домашнем стадионе.

Победа в этом матче могла стать настоящей перезагрузкой для любой из двух команд, которые расположились в самом конце турнирной таблицы РПЛ. За десять туров Чемпионата «Уфа» смогла одержать лишь одну победу, а «Ротор» и вовсе не смог обыграть ни одного соперника. К тому же, волгоградский клуб проводил выездную игру без главного тренера, у которого за день до матча неожиданно поднялось давление – наставника клуба решили оставить дома.

В первую очередь встреча двух команд запомнилась каким-то неприличным количество желтых карточек – 5 у «Уфы» и 7 у «Ротора». Опасных моментов у ворот обеих команд возникало не так много, этим и оправдывается результат игры.

Таким образом, сейчас «Уфа» остается на 15 месте турнирной таблицы. 16 позицию занимает «Ротор».