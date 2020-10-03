Погода в Башкирии в воскресенье, 4 октября

Погода в Башкирии на воскресенье, 4 октября

Синоптики рассказали, что 4 октября температура воздуха в Башкирии опустится ниже нулевой отметки.

По данным Башгидромета, уже ночью 4 октября в республики похолодает до отметки в -2 градуса. Днем будет заметно теплее – воздух прогреется до отметки в 12 градусов. Обильных осадков на территории Башкирии не ожидается, но в восточных районах возможны небольшие дожди. Ветер умеренный северо-восточный.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Весь день небо будет затянуто тучами, но дождей не ожидается. Температура воздуха в столице ночью опустится до +4, а днем потеплеет до +10 градусов.