В Башкирии могут построить еще одну инфекционную больницу Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии могут построить еще одну инфекционную больницу для борьбы с коронавирусом.

Неожиданным известием поделился лично Радий Хабиров. Глава республики накануне побывал в новом инфекционном госпитале под Уфой и понял необходимость строительства еще одного комплекса.

- Ее мощности – на пределе. Медики ставят перед нами вопрос строительства еще одной инфекционки в районе Салавата-Стерлитамака, - написал Хабиров в соцсетях.

Глава республики подчеркнул, что обсудит с коллегами необходимость строительства новой больницы на выходных. К понедельнику власти определятся с окончательным решением.