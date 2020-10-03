В Башкирии продолжается рост количества больных коронавирусом – появились свежие данные

В Башкирии продолжается рост больных коронавирусом – появились свежие данные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили 44 жителям Башкирии.

По данным регионального оперативного штаба, общее количество заболевших коронавирусом в Башкирии составляет 8917 человек – суточный прирост составил 44 человека.

Медики сообщили, что в больницах республики получают 82 больных коронавирусом. Двое из них находятся два человека. 596 человек получают амбулаторное лечение. Выписано из больниц 72 человека.

Также в Башкирии фиксируется рост пациентов с внебольничной пневмонией. За 24 часа медики выявили 173 новых случаев этой болезни. 108 человек выписали по выздоровлению.

Количество смертельных случаев от коронавируса в Башкирии на 3 октября остановилось на цифре 41.