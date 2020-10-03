Хабиров рассказал, на что обращал внимание по пути домой

Радий Хабиров рассказал о стильных складских помещениях, которые заметил по пути домой.

Глава Башкирии решил рассказать жителям о необычных складских помещениях, которые он приметил по пути из дома на работу и обратно.

Хабиров заявил, что несмотря на всю обыденность деятельности предприятия, о котором говорит, выглядят его помещения ярко и стильно.

- Такими, по сути, и должны быть современные предприятия, - добавил глава республики.

Руководитель региона порадовался тому, что в республику тянется бизнес и дает дополнительные рабочие места. Он пообещал, что Башкирия, со своей стороны, открыта для всех проектов.