Соперник «Уфы» сыграет матч без главного тренера – за день до матча он неожиданно заболел Фото: ФК «Ротор»

Футбольный клуб «Ротор» сыграет против «Уфы» без главного тренера Александра Хацкевича.

О том, что наставник «Ротора» пропустит матч в Уфе стало известно за день до матча. В социальных сетях клуба появилось сообщение о том, что команда из Волгограда вылетела на матч в Башкирию без Хацкевича. На бровке его заменит старший тренер Максим Шацких.

В клубе объяснили ситуацию тем, что в день вылета клуба главный тренер почувствовал себя плохо – у Хацкевича поднялось давление.

Напомним, что сейчас «Уфа» и «Ротор» находятся на 15 и 16 местах в турнирной таблице Чемпионата РПЛ. Если ситуация будет продолжаться развиваться в таком ключе обе команды вылетят из лиги.