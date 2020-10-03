Опубликованы официальные данные смертности от коронавируса в Башкирии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Росстата, в августе 2020 года погибли три жителя Башкирии имевшие диагноз коронавирус.

Информация на сайте ведомства появилась вечером третьего октября. За отчетный период (август 2020 года) республика показывает одно из самых низких значений смертности по ПФО. Так, за месяц COVID-19 стал основной причиной смерти всего двух человек – у одного вирус удалось идентифицировать, у другого нет. Еще у одного умершего коронавирус «не является основной причиной смерти и не оказал влияния на развитие смертельных заболеваний».

Если говорить о других регионах ПФО, то смертность от COVID-19 здесь как минимум в два раза больше. Больше всего случаев, в которых основной причиной смерти назвали коронавирус, в Нижегородской области – 146 человек.