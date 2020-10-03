«На самотек я не пущу»: уфимка требует наказать виновных в «сливе» ее интимного видео Фото: t.me

Уфимская блогерка Анастасия А. разыскивает адвоката, который поможет ей наказать виновных в распространении пикантного видео с ней.

Напомним, что неприятная история с популярной блогеркой произошла в сентябре 2020 года. Девушка пришла на «женскую» процедуру в один из уфимских салонов красоты. Во время осмотра неизвестный тайным образом заснял процесс осмотра девушки через окно на первом этаже – в этот момент Анастасия была раздета. Вскоре кадры выложили в сеть. По мнению Анастасии, в случившемся может быть виновно руководство клиники, которое не отгородило комнату осмотра клиентов от лишних людей.

- Я не комментировала, но такое сложно игнорировать. Это дело мы просто так не оставим. На самотек я его не пущу! – возмущается девушка в соцсетях.

Сейчас Анастасия ищет опытной адвоката, который поможет ей разобраться во всех тонкостях решения таких проблем.