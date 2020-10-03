В Уфе из-за коронавируса закрыли два крупных рынка Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм закрыли рынки «Красинский» и «Купец».

Как сообщили в Госкомитете Башкирии по торговле, рынки закрыли двери для покупателей в минувшую пятницу, второго октября. Дело в том, что в торговые места наведались контроллеры, которые выявили явные нарушения мер по нераспространению коронавируса – на рынках не соблюдалась социальная дистанция между посетителями, у сотрудников и покупателей не было масок, а в самих торговых павильонах отсутствовали антисептики.

В сообщении чиновников отмечается, что рынки приостановили работу до полного устранения замечаний.

Напомним, что масочный режим в местах скопления людей в Башкирии действует с весны 2020 года. Именно тогда власти республики выпустили очередную редакцию указа, направленного на борьбу с распространением вируса COVID-19. За нарушение правил полагаются серьезные штрафы – как для физических, так и для юридических лиц.